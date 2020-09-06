Венгрия — Россия: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги наций

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021 Венгрия — Россия.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.01.

«Венгры были очень хороши на фоне экспериментального состава сборной Турции (Гюнеш выпустил в старте 5 новых игроков). В первом тайме команда Венгрии могла забить 2-3 мяча, а турки впереди ничего не создавали. Венгры даже имели преимущество по владению мячом и регулярно проникали в чужую штрафную. После перерыва характер игры изменился: турки начали давить, а гости обороняться. Гюнеш менял игру заменами, тогда как венгры закрылись и согласились на ничью. Но фантастический гол одного из самых талантливых молодых игроков Европы Доминика Собослои принёс им победу.



Наши, не изменяя своему стилю, играли с сербами на контратаках и наказывали соперника за глупые ошибки. Команда Черчесова давно приучила нас к тому, что главное — система игры, под неё подстраиваются все футболисты, а не наоборот. О надёжности такого подхода говорят результаты последних двух лет.



В Венгрии нам будет тяжело. Соперник умеет терпеть, как и мы, и умеет опасно выбегать в контратаки. И стандарты у них на уровне. Поэтому сборной России, с её проблемами в позиционном нападении, нужно будет очень постараться, чтобы одержать победу.



В пяти последних матчах команды Черчесова из шести проходила ставка «результативность 2-го тайма выше 1-го». Пройдёт она, я думаю, и в этот раз. До перерыва команды наверняка будут осторожничать».