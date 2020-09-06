Венгрия — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч Венгрия — Россия в рамках 2-го тура Лиги наций.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80.

«Российская сборная хорошо сыграла против Сербии. Этому многие удивлялись, но факт остаётся фактом — мы были не слабее маститого соперника, кроме того, удалось реализовать свои моменты. Думаю, одна из главных причин такого превосходства по счету — лучшее физическое состояние. Всё-таки многие сербы только вкатываются в сезон, а российские игроки провели уже шесть туров в РПЛ, а значит, близки к своему пику. Конечно, несколько тревожило отсутствие Дмитрия Баринова, Алексея Миранчука, Александра Головина и Дениса Черышева, но в условиях физической доминанты над сербами на это можно было закрыть глаза.



Наверное, что-то похожее будет и в матче с Венгрией. Там тоже достаточно игроков, которые только-только набирают форму, однако первая победа в Лиге наций была добыта — венгры обыграли Турцию со счетом 1:0.



Россия будет играть на выезде, а с учётом показанного в первом матче ЛН, Венгрия даже при статусе хозяев вряд ли будет чрезмерно уповать на атаку. Скорее, будет аккуратная игра в обороне, в надежде на контригру. Потому, думаю, голов будет не очень много. Таким образом, мой прогноз на матч Венгрия — Россия — «тотал меньше 2.5 гола».