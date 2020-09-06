Венгрия — Россия: прогноз Алексея Смирнова на матч 2-го тура Лиги наций

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч Венгрия — Россия в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.
Ставка: Венгрия не проиграет за 1.82.
«Битва лидеров третьей группы в лиге B. В первом туре наша сборная смогла обыграть крепкую Сербию со счетом 3:1. Венгрия же показала великолепный футбол на выезде против Турции, и всё это закончилось скромной победой гостей — 1:0. Оба соперника отлично начали, но после их встречи один из них может оказаться впереди на три очка.
По букмекерской линии Россия — фаворит, но с этим я в корне не согласен. Нельзя назвать победу в первом туре незаслуженной, но в то же время сербская сборная знатно начудила у собственной штрафной площади, а также неудачно использовала множество подходов к воротам оппонентов. Венгрия так играть просто не может, и это подопечные Марко Росси наглядно показали.
Всю игру с Турцией красно-бело-зеленые действовали внимательно в каждой линии, и у соперника оставалось слишком мало свободного пространства. При этом голевых моментов венгры создали в два раза больше, чем турки. Полагаю, эту команду просто недооценивают, а потому предлагаю поставить на «1X».
- 6 сентября 2020
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