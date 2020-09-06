Венгрия — Россия: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций УЕФА

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Россия.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.19.

«Во втором матче в группе 3 Лиги B сыграют национальные команды Венгрии и России. В таблице они занимают лидирующие позиции. Обе выиграли в первом матче.



Несмотря на победу после длительного перерыва над Сербией, я не скажу, что россияне выглядели на голову сильнее соперников. Были у команды Станислава Черчесова проблемы в обороне. Не всё было в порядке и при прессинге со стороны сербов. Но Россия всё-таки победила, а победителей не судят.



Но думаю, что этот выездной матч будет непростым для россиян. Венгры — достаточно крепкая команда. Особенно хорошо она играет дома. Её можно назвать домашней командой.



Мне тяжело предположить, как именно будет складываться игра, какими составами будут играть соперники. Но думаю, что в матче будет достаточно забитых мячей. Предлагаю поставить на «тотал больше 2.5 гола».