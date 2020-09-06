Швейцария — Германия: прогноз и ставка на матч 2-го тура Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Германия.

Ставка: победа Германии по угловым с форой (-1.5) за 1.87.

«Немцы уже успели потерять очки. «Красная фурия» в том матче играла хорошо. Но тут надо бы сказать, что более закономерной была бы всё же победа сборной Германии, которая просто потеряла концентрацию и не дотерпела. Команда Йоахима Лёва на данный момент по праву считается одним из фаворитов турнира.



Костяк состава, вероятно, останется тем же на матч со Швейцарией, хотя пару-тройку замен мы наверняка увидим для поддержания свежести. Вполне можно подумать над лобовой победой немцев. Букмекеры дают на неё рабочий коэффициент 1.83.



Интересным вариантом для ставки также выглядит П2 по угловым с форой (-1.5) за 1.87. Германия наверняка постарается прибрать к своим рукам мяч и осадить ворота хозяев. Швейцарцы едва ли будут против. Игра вторым номером с таким мощным соперником как раз им подойдёт».