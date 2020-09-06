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Испания — Украина: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций УЕФА

Испания — Украина: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Украина.

Ставка: Украина забьёт за 1.70.

«Легендарный Андрей Шевченко в качестве главного тренера ставит Украине атакующий футбол. К слову, команда забивает уже восемь матчей кряду. При этом счёт голов за это время составил аж 19 штук. Хотя среди соперников у неё были и крепкие сербы, и действующие победители Лиги наций португальцы.

У Испании же с обороной в последнее время далеко не всё так гладко. Понятно, что пропущенный гол от какой-нибудь Мальты или Фарерских островов – это скорее сенсация. Но вот от скандинавов из Норвегии и Швеции на отборе к Евро-2020 испанцы регулярно пропускали. Также не стоит забывать и гол от скромной Румынии.

Да, «красная фурия» выйдет явным фаворитом у себя дома. Но, на наш взгляд, резвая украинская атака сумеет доставить ей неприятности. Гол сборной Украины за коэффициент 1.70 смотрится довольно интересно. Его и возьмём».

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В восьми последних матчах украинцы забили 19 голов.
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