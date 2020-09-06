Сербия — Турция: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги наций УЕФА в Белграде

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021 Сербия — Турция.



Ставка: ИТБ 1.5 гола Сербии за 2.15.



«В матче со сборной России Любиша Тумбакович сыграл с тремя центральными защитниками. Эта схема себя в очередной раз не оправдала. До этого сербы играли с Украиной с тремя центральными защитниками и получили 5 мячей. Здесь проиграли 1:3. Много индивидуальных ошибок, здесь не только о системе игры речь. Мне кажется, что в матче с Турцией Тумбакович вернётся к схеме с четырьмя защитниками в линию. Мне кажется, что в старте на фланг обороны выйдет Коларов, а в полузащите Ляйич – наверное, они будут уже готовы к игре против сборной Турции. Это очень серьёзное усиление – это футболисты с именем, способные усилить созидательную игру команды. Сербы прибавят в атаке, у них в принципе много талантливых исполнителей в полузащите и в нападении. Они стараются играть в комбинационный футбол, во владение и контроль мяча. С Турцией они будут играть первым номером, с появлением Коларова очень опасными будут стандарты, плюс будет в атаке Митрович.



Что касается Турции, то она по делу проиграла Венгрии. В первом тайме должны были пропускать минимум 2-3 мяча, в атаке турки в первом тайме вообще ничего не создавали. Этому есть объяснение – Шенол Гюнеш сразу пять новых игроков выпустил в стартовом составе, т.е. он экспериментировал, как будто это был товарищеский матч. Отсутствие сыгранности в атаке и полузащите, огромное количество ошибок, много брака. В перерыве Гюнеш сделал замену и выпустил на поле Юсуфа Языджи, который регулярно вызывается в сборную, он смог наладить игру. Турки ближе к концу второго тайма выглядели даже интереснее, но в концовке фантастический удар со штрафного нанес Собослаи, который забил победный мяч для венгров. Венгры забили в тот самый момент, когда они на гол не наиграли – Турция играла на победу в концовке, а Венгрия даже не атаковала. Но венгры забили и по делу победили – они оставили очень приятное впечатление своей игрой.



К чему я веду? Турция очень плохо играла при выходе из обороны, очень много мячей теряла, находясь под давлением. Мне кажется, что сербы могут поставить турок в неприятное положение, создать им проблемы в прессинге. Сербы могут запутать турецкую оборону, постоянно комбинируя, у них очень много талантливых исполнителей, которые могут на индивидуальном мастерстве решить эпизод.



Мне кажется, что в этом матче Сербия должна реабилитироваться. Мой прогноз – индивидуальный тотал сборной Сербии больше 1.5 с коэффициентом 2.15. У турок не то чтобы сырая сборная, просто Гюнеш решил в Лиге наций экспериментировать. Сербы дома могут огорчить сборную Турции».