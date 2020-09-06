Венгрия — Россия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций в Будапеште

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия.
Ставка: обе забьют — нет за 1.83.
«Второй подряд матч российской сборной в Лиге наций. Здорово, что начали с победы над сербами — 3:1. Но мне показалось, что в том матче команды забили больше, чем создали. Никто не стремился особенно рисковать, но как-то само получилось, что забили много. Пенальти всколыхнул игру. Плюс потом Караваев забил гол-красавец. Но не могу сказать, что игра была на встречных курсах, она была позиционной.
Думаю, с Венгрией сборная России в гостях сыграет с оглядкой. С венграми сейчас шутить нельзя. Команда прибавляет, недаром Турцию сумели обыграть. К венграм вообще нужно присмотреться. Команда значительно обновилась, омолодилась за последние годы. Немало людей из чемпионата Германии, за «Лейпциг» играют вратарь Гулачи, защитник Орбан. В атаке — опытный Салай, он здорово борется вверху.
Мне кажется, наша команда уделит больше внимания обороне, многовато пропускаем. В этой встрече, на мой взгляд, соперники будут немного опасаться друг друга, много голов не увидим. Выберу ставку «обе забьют — нет».
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