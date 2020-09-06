Испания — Украина: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Украина.

Ставка: Испания не проиграет + обе забьют за 2.07, победа Испании с форой (-1) за 1.60.

«Украинцы одержали победу в матче со швейцарцами, очень красивые мячи забили. Это сделали выступающие в английской Премьер-Лиге Ярмоленко и Зинченко. Но команде Андрея Шевченко пришлось попотеть, потому что швейцарцы в некоторых моментах переигрывали украинцев.



У Украины прекрасная серия — 12 матчей подряд без поражений. Но Испания — это уже Лига А. Да, у них серьезно обновился состав, повезло в матче с немцами. В концовке сумели забить и сыграли вничью. При этом у Испании и в первом тайме были неплохие подходы, и во втором — отмененный гол.



Сейчас Испания играет дома. На мой взгляд, сборной Украины будет очень трудно продлить беспроигрышную серию. Этот матч, скорее, про голы. Оборону испанцев не назовешь неуязвимой, там есть проблемы. Быстрые игроки украинской сборной могут в контратаку убежать.



Рассмотрел бы вариант «обе забьют и Испания не проиграет» или даже «обе забьют и Испания выиграет». Можно попробовать Испанию с форой (-1). Тут может быть расход».