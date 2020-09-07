Венгрия — Россия: результат матча Лиги наций, какие прогнозы и ставки букмекеров зашли

В матче 2-го тура Лиги наций сборная Венгрии проиграла национальной команде России со счётом 2:3. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».



Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Антон Миранчук, которому ассистировал Далер Кузяев. На 33-й минуте преимущество сборной России увеличил Магомед Оздоев с передачи Андрея Семёнова.



В начале второго тайма счёт до крупного довёл Марио Фернандес с паса Артёма Дзюбы. На 62-й минуте венгры сократили разрыв в счёте, гол забил Роланд Шаллаи с передачи Жолта Кальмара. Вскоре отставание хозяев до минимума сократил Неманья Николич, которому ассистировал Барнабаш Беше.



Эксперты считали сборную России фаворитом: ставки на победу подопечных Станислава Черчесова принимались с коэффициентом 2.04. С 1000 рублей можно было выиграть 2040 рублей. Успех Венгрии шёл за 4.00, ничья — за 3.40.



Поставить на «обе забьют» предлагалось за 1.97. При этом букмекеры не ожидали, что встреча получится результативной: на тотал больше 2.5 мяча давали 2.26. Ставка в 1000 рублей принесла бы 2260 рублей.

Венгрия — Россия. Прогноз: большое испытание для Черчесова, Дзюбы, Шунина и Джикии В матче против Турции венгры показали быстрый футбол и хорошую физическую готовность.