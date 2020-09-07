Казахстан — Беларусь: трансляция матча 7 сентября в Лиге наций, прогнозы и ставки

Сегодня, 7 сентября, Казахстан примет Беларусь в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают небольшое предпочтение сборной Казахстана: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.91. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.04.
Букмекеры считают, что матч лиги С Казахстан — Беларусь не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.
Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.17.
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