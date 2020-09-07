«Динамо» — «Спартак»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, по какому каналу

7 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире московское дерби покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.92. Со ставки в 1000 рублей можно получить 1920 рублей. Успех «Спартака» идёт за 3.60.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 7 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.14.



Наиболее вероятный счёт матча — ничья 2:2 (7.40) и 1:1 (10.0). Поставить на гол Вадима Шипачёва предлагается с коэффициентом 2.55.

«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Знарок закроет Яшкина, Шипачёва и Кагарлицкого в дерби Бело-голубые остались без второго звена, красно-белые потерпели два поражения с общим счётом 2:8.