Нидерланды — Италия: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

7 сентября Нидерланды примут Италию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех Италии оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.22.



Букмекеры считают, что матч лиги А Нидерланды — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.



Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.80.