Нидерланды — Италия: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
7 сентября Нидерланды примут Италию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех Италии оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.22.
Букмекеры считают, что матч лиги А Нидерланды — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.80.
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Обе команды обладают мощной линией атаки, а к обороне есть вопросы.
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