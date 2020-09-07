«Северсталь» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 7 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Северсталь» — «Сибирь».

Ставка: победа «Северстали» за 2.35.

«С нынешней «Северсталью», похоже уже всё ясно. Середнячок ближе к низу турнирной таблицы, нежели к верху. Причём таблицы любой – от дивизиона до «всея КХЛ» включительно. К «Сибири» вопросы ещё остаются, поскольку мы пока не видели её дома, где, как известно, и солома едома, и стены помогают.



В принципе, на выезде новосибирцы выглядят тоже не ахти. Да, они вовсю упирались и с «Авангардом», и с «Торпедо», но оба матча проиграли, и теперь им придётся выкарабкиваться из недр турнирной таблицы. Возможно, выкарабкивание начнётся уже здесь и сейчас, а конкретно в Череповце.



Статистика личных встреч у соперников весьма интересная, но одновременно и весьма непонятная. Соперники из-за своего географического положения проводят друг с другом всего пару матчей за сезон, поэтому статистический массив не слишком велик, а значит, и не слишком показателен. Но тот, что имеется, обращает внимание на то, что соперники поочерёдно выигрывают друг у друга целые сезона. То есть кто-то один выигрывает оба «междусобойчика», причём эти «кто-то» поочерёдно меняются местами. Позапрошлый сезон выиграла «Северсталь», прошлый соответственно «Сибирь». Теперь получается, время банковать Череповцу. И в отсутствие более чёткой аргументации и с учётом места проведения матча есть смысл поставить на хозяев. Но при этом чудес и космического счёта ждать не следует. Матч будет весьма упорным, поскольку соперники приблизительно одного уровня, и кажущееся преимущество сибиряков вполне компенсируется местом проведения матча.



Хозяева победят, скромно, натужно, с преимуществом всего в одну шайбу, вряд ли две, зато в основное время».