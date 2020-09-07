Нидерланды — Италия: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч Нидерланды — Италия в рамках 2-го тура Лиги наций.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Пока в Лиге наций, если мы говорим об элитном дивизионе и грандах, просматривается очень интересная тенденция — как правило, большие команды, даже обладая очень крепкими составами, не способны забивать много голов. Это касается Испании, Германии, Нидерландов и Италии.



Казалось бы, итальянцы проводили первый матч дома, да ещё против не самой сильной Боснии и Герцеговины, но, во-первых, первыми пропустили, во-вторых, не без трудностей отыгрались, а в-третьих, так и не сумели создать чуть больше моментов для повторного взятия ворот. В общем, ничейный исход был удивительным, но в игровом смысле вполне логичен.



У итальянцев впереди Нидерланды, которые переиграли Польшу со счётом 1:0. То есть тоже забили не больше одного гола. Думаю, в предстоящем матче обе команды сумеют отличиться, а вот предсказать победителя довольно тяжело. Таким образом, мой прогноз на матч Нидерланды — Италия — обе забьют».