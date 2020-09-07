«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 7 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Динамо» Москва — «Спартак».
Ставка: ничья за 4.14.
«Наконец-то и «Динамо» стартовало в чемпионате, стартовало в тот момент, когда некоторые успели провести по два матча и вовсю готовились к третьему. Стартовало не слишком убедительно, обломав все зубы об «Авангард» и проиграв только по счёту, но отнюдь не по игре.
В отношение «Спартака» такого не скажешь. В Ярославле красно-белые пролетели, как фанера над Парижем. В Екатеринбурге, конечно, цеплялись, но не наиграли даже на одно очко. А самое главное, не смогли забить, что, наверное, даже хорошо в преддверии столичного дерби.
Вы спросите: почему хорошо? Потому что команда Знарка в принципе и по определению не может забрасывать по полторы шайбы за матч, то есть по одной за два периода. Понятно, что Знарок привык стартовать в сезоне прямо с тренировочной площадки, отпуская от повышенных физических нагрузок свою команду постепенно. И дальше красно-белые должны раскатываться и разбегаться. Но начнут ли они раскатываться уже в третьем матче сезона, после двух весьма сложных – вопрос, конечно, интересный.
В этом плане, конечно же, «Динамо» выглядит основательнее, но пока в текущем сезоне бело-голубые забрасывают по одной шайбе за три периода, а это даже хуже, чем у «Спартака». Но в этом противостоянии, как нигде, весьма важно местонахождение льда. Вроде бы оба соперника из одной «нерезиновой» и могут кататься друг к другу не только на клубном автобусе, но даже на метро или другом общественном транспорте. Но при этом хозяева в последнее время имеют над гостями достаточно приличное преимущество. Думается, именно оно станет решающим в отчётной встрече. Я бы вообще поставил на ничью в основное время, а уже за его пределами пусть «Динамо» забирает, так и быть, второе очко».
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