«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Балашихе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Авангард» — «Амур».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-2) за 1.58.

«Пожалуй, это самый лёгкий матч игрового дня для игры в «Угадайку». И таковым его сделал «Амур», который сперва поиграл в открытый хоккей в Череповце – и проиграл. Потом попробовал поиграть в закрытый хоккей в Ярославле – и снова проиграл. Тактическое многообразие хабаровчане показали, но оно пока «не в кассу». Причём соперники у дальневосточников идут по возрастающей, и это тоже не способствует набору очков.



Спасти хабаровчан может только недооценка соперника «Авангардом», на что на старте сезоне рассчитывать бесполезно. Балашихинцы нынче играют в энергосберегающем режиме и точно не собираются выкладывать на стол все свои козыри, особенно в матче с «Амуром». Выиграть третий матч подряд с преимуществом в одну шайбу им будет западло, хотя это была бы ювелирная работа.



В общем, разница в потенциалах колоссальная, «Авангард» превосходит «Амур» на две головы, да ещё вдобавок матч пройдёт не в Хабаровске. То есть при таких условиях дальневосточники по идее должны быть порваны на ветошь и вынесены под фанфары. Но поскольку режим у балашихинцев энергосберегающий, то глумиться над гостями и старыми коллегами по дивизиону они не станут, выиграют в парочку шайб – и им хорошо, и «Амуру» не обидно.



Победа «Авангарда» в две-три шайбы, конечно же в основное время».