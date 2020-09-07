«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на 1-й матч серии плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч 3-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй» — «Айлендерс».



Ставка: победа «Тампы» за 2.15.



«Не будем забывать, что «Тампа» отдыхала чуть ли не неделю, после того как успешно прошла второй раунд, расправившись с «Бостоном» в пяти матчах. «Тампа» как раз хорошо отдохнула. Никита Кучеров будет в составе. Мы помним, как Здено Хара дал ему по лицу, но это уже в прошлом. Думаю, что «Тампа» предстанет в оптимальном сочетании. Может быть, появится и Стивен Стемкос, но я бы на него не рассчитывал, всё-таки человек без игровой практики. «Тампа» сейчас в такой ситуации, лишь бы ничего не ломать.



Великолепен в защите Виктор Хедман. С моей точки зрения, главный претендент на Конн Смайт Трофи. Андрей Василевский просто превосходен. Первое звено работает, а остальные пашут. У них есть такое звено-мясорубка, которое перемалывает чужие нападения. Так что «Тампа» на ходу.



«Айлендерс» называют «Коламбус на стероидах». Мы об этом беседовали с фан-клубом «Тампы», где проводятся такие параллели. Очень тяжело далась серия против «Коламбуса». В одном матче была серия из пяти овертаймов. Так вот, «Айлендерс» — это такой же «Коламбус», только прокачанный, умеет играть в атаке. У них там тоже два равнозначных вратаря. Что Варламова ставь, что Томаса Грайса, который выдал «сухарь» в последнем матче с «Филадельфией».



Возьму кэф 2.15 на то, что «Тампа» выиграет в основное время. Сыграет фактор того, что «Тампа» будет свежая, сыграет от атаки. Будут, конечно, защищаться, но в данном случае атака всё же перевесит. Опять же, есть у «Тампы» линия, которая может противостоять силовикам, бьющим ребятам из «Айлендерс».



Думаю, что «Тампа» именно в основное время сумеет справиться с «Айлендерс», чтобы задать тон всей серии. Конечно, я бы хотел видеть финал-мечты — «Тампа» — «Айлендерс», и не только я. Трое русских там: Кучеров, Василевский, Сергачёв — и трое русских там: Радулов, Гурьянов, Худобин. Это было бы великолепно, но для этого «Тампа» должна пройти «Айлендерс».