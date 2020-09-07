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Нидерланды — Италия: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги наций 7 сентября

Нидерланды — Италия: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги наций 7 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Нидерланды — Италия.

Ставка: победа Нидерландов за 2.30.

«Понятно, что отсутствие болельщиков несколько нивелирует шансы, что и было доказано в матче Италии и Боснии, хотя я не уверен, что на сегодняшний день итальянцы по составу сильнее, чем команда Боснии. Я убеждён, что сборная Нидерландов сейчас самая перспективная по составу команда в Европе и уж точно сильнее Италии по всем позициями, разве что кроме вратарской.

Единственный минус, который мог бы быть у Нидерландов, — это смена главного тренера. На данный момент он вообще отсутствует, так как есть исполняющий обязанности, но я не думаю, что это как-то повлияет на игру голландцев, которые показывают очень приличный футбол.

Итальянцы великолепно прошли отбор, но там была очень слабая группа. Лига наций — крутой турнир, который позволяет нам объективно вне больших турниров, а именно чемпионата мира и Европы, объективно оценить силу. Как мы видим в матчах с себе равными, итальянцы выглядят не самым убедительным образом.

Немного смущает и история с очками Манчини, который забыл посмотреть, кто в основном составе: Кьеллини и туда случайно попал Ачерби. Много можно смеяться над этим случаем, но это какое-то несерьёзное отношение к составу. Если будет такой же несерьёзный подход, то игрокам подобное передаётся в преддверии матча. У Нидерландов явно больше шансов выиграть этот матч.

Резюмируя всё вышесказанное и тот огромный коэффициент, который даётся на победу Нидерландов, я бы рискнул и без всяких слов и рассуждений взял бы победу хозяев поля. За 2,30 — это прекрасный вариант, который не стоит упускать. Понятно, что итальянцы будут играть от обороны, у них там защита «Ювентуса» и Кьеллини в составе, но сборная Нидерландов в данном случае слишком хорошая команда, поэтому риск оправдан».

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