«Динамо Минск» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо Минск» — «Салават Юлаев».

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.90.

«Соперники движутся по регулярному чемпионату без потерь: по четыре очка в двух матчах. Причём «зубрам» пришлось выйти на лёд только однажды, поскольку «Йокериту» присудили техническое поражение из-за отказа прилетать в Минск.



Уфимцы тем временем добыли две довольно яркие победы. Для начала обставили в Нижнем Новгороде «Торпедо» (3:2, ни одной пропущенной шайбы в равных составах), затем уверенно разобрались в Череповце с «Северсталью» (4:1). Важно, что удалось сэкономить силы — 3:0 к 35-й минуте позволили никуда не торопиться в заключительном периоде.



Маркус Гранлунд на этот раз обошёлся без чудес, зато сработали остальные звенья. Вишенка на торте — дебютная шайба 18-летнего защитника Шакира Мухамадуллина с передачи Родиона Амирова. Дубль оформил Александр Кадейкин, первые очки после возвращения из-за океана набрал Михаил Воробьёв.



В общем, красота. Неудивительно, что после такого букмекеры считают гостей явным фаворитом. Благо что минчане в последние годы — это их клиент. Семь побед подряд, две из которых получились крупными — 6:1 в позапрошлом сезоне и эпические 9:1 в прошлом. Ставить против гостей на таком фоне действительно сложно.



И всё же коэффициент на «СЮ» кажется скромным, ведь команду ожидает третий выезд за пять суток, а «Динамо» выйдет на лёд только во второй раз. А вот ставка на голы выглядит интересно. Обе команды стараются играть в атаку и обладают сильными легионерами.



Мы бы выбирали между тоталом больше 5 шайбы за 1.90 и ставкой «обе команды забьют больше 1.5 гола» за 1.86. Комбинированный вариант — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы, на него букмекеры дают аккуратный коэффициент 1.71».