Казахстан — Беларусь: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги наций

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги наций Казахстан — Беларусь.

Ставка: обе забьют за 2.17.

«Матч пройдёт в Алматы, на натуральном газоне, хотя обычно казахстанская сборная свои домашние матчи проводит в Нур-Султане, где на стадионе искусственное покрытие. Белорусы привыкли к натуральному газону, правда, всё равно для них это выездной матч. Не будет зрителей на предстоящей игре, и поэтому фактор домашнего стадиона не сыграет большой роли.



Силы команд примерно равны, так как в Казахстане хоть и возобновился национальный чемпионат, но мне кажется, что белорусы сейчас в более лучшей форме. Считаю, что Беларусь не проиграет. А ничья вполне вероятный вариант в этой игре.



Для ведущих европейских команд Лига наций скорее проверка для новичков, экспериментов, а для таких команд, как Казахстан или Беларусь, этот турнир всё-таки значит чуть больше. Здесь можно поднять свой уровень и в какой-то степени престиж. Команды хотят самоутвердиться, поэтому сыграют на победу и те и те.



Если говорить про фаворита группы, где играют нынешние соперники, то я думаю, что это Албания. Вряд ли Казахстан и Беларусь смогут занять первое место и повыситься в классе.



Ожидаю голов от обеих команд, они способны это сделать. Две сборные сыграют на победу, а для этого нужно забивать. Сложно сказать, сколько всего будет мячей, но как минимум по одному голу в исполнении каждой команды мы увидим».