Нидерланды — Италия: прогноз Владислава Батурина на матч Лиги наций 7 сентября

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Италия.
Ставка: Италия не проиграет за 1.62.
«Сборная Нидерландов — молодая, талантливая, смелая и растущая команда. В её составе много быстрых, техничных, умных игроков, которых объединяет желание и умение играть в атакующий футбол. Сборная Италии — более опытная, дисциплинированная, хорошо организованная команда, умеющая держать оборону, остро контратаковать и здорово использовать стандарты.
Жду интересного противостояния двух разных по футбольной философии команд, которых объединяет высокий статус, принадлежность к элите и т. д. и т. п. Голландцы остались без своего успешного тренера, и это важное обстоятельство может сыграть с ними злую шутку, в игре с Польшей прокатило, а с командой Роберто Манчини может и нет. Италия потеряла очки в стартовом матче и, исходя из турнирных реалий, не может себе позволить поражения в Амстердаме, да и для имиджа «баранка» с «оранжевыми» крайне нежелательна. На мой взгляд, гости не уступят в этой встрече команде Страны тюльпанов».
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