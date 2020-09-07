Нидерланды — Италия: прогноз Владислава Батурина на матч Лиги наций 7 сентября

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Италия.

Ставка: Италия не проиграет за 1.62.

«Сборная Нидерландов — молодая, талантливая, смелая и растущая команда. В её составе много быстрых, техничных, умных игроков, которых объединяет желание и умение играть в атакующий футбол. Сборная Италии — более опытная, дисциплинированная, хорошо организованная команда, умеющая держать оборону, остро контратаковать и здорово использовать стандарты.



Жду интересного противостояния двух разных по футбольной философии команд, которых объединяет высокий статус, принадлежность к элите и т. д. и т. п. Голландцы остались без своего успешного тренера, и это важное обстоятельство может сыграть с ними злую шутку, в игре с Польшей прокатило, а с командой Роберто Манчини может и нет. Италия потеряла очки в стартовом матче и, исходя из турнирных реалий, не может себе позволить поражения в Амстердаме, да и для имиджа «баранка» с «оранжевыми» крайне нежелательна. На мой взгляд, гости не уступят в этой встрече команде Страны тюльпанов».