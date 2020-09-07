Босния и Герцеговина — Польша: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги наций 7 сентября

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Польша.
Ставка: победа Польши за 2.75.
«Поляки давно славятся своей хорошей командой, но что-то у них не получается. Не получилось у них и на европейском первенстве, на мировом первенстве. Хотя есть лидеры с большой буквы. И вратарь, и защитники отличные.
Можно назвать только одно имя — Левандовски, которое о многом говорит. Он забил больше всех мячей в Лиге чемпионов. Лидер с большой буквы. Крыховяк и Шиманьски играют в России. Эти футболисты тоже на ведущих позициях. Был ещё футболист Вилюш, который тоже часто вызывался в сборную, но после травмы он не может восстановиться и пока не может помочь своей команде.
Босния во главе со своими лидерами и кумирами боснийскими постарается дать бой полякам, но я думаю, что сделать это будет сложновато. Хотя при боснийских болельщиках, которые очень хорошо болеют, команда постарается показать себя с лучшей стороны.
Я всё-таки делаю прогноз на этот матч и ставлю на победу Польши с коэффициентом 2.75».
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