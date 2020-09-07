Нидерланды — Италия: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги наций с коэффициентом 3.20

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Италия.

Ставка: ничья за 3.20.

«Голландцы проводят уже второй матч подряд дома, это не так важно, но тем не менее не нужно никуда переезжать, можно тренироваться дома. Итальянцам же необходимо совершить перелёт.



Потери. Никаких травм у итальянцев нет. Голландцы же потеряли центрального защитника Де Лигта.



Перед ЧМ-2018 команды провели очный матч в Турине в качестве подготовки к турниру. Тогда сыграли 1:1. У Италии тот же самый тренер — Роберто Манчини. Голландия же поменяла наставника — Рональд Куман отправился в „Барселону“, исполняющим обязанности был назначен его помощник Вальдевегес.



В последний раз голландцы побеждали итальянцев 12 лет назад — на Евро-2008 со счётом 3:0, но после этого три ничьи и две победы сборной Италии. Всё это было в товарищеских матчах.



Сейчас итальянцы имеют определённое преимущество, на мой взгляд. И по составу, и по игре.



Но фактор нового тренера, желания футболистов проявить себя может склонить чашу весов в пользу хозяев. Я поставлю на ничью с коэффициентом 3.20».