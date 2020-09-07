ЦСКА — «Барыс»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 7 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Барыс».
Ставка: ИТБ 1.5 шайбы «Барыса» за 2.00.
«Стартовали команды синхронно — одна победа в основное время и одно поражение в овертайме. Результат в обоих случаях более чем нормальный. «Армейцы» начали предсезонную подготовку только 15 августа, да ещё и в предыдущих матчах состав получился экспериментальным.
Пришлось обходиться двумя легионерами, речь про Класа Дальбека и Мэта Робинсона. Вдобавок травму получил Иван Телегин (уже прооперирован). В воротах продолжит выходить Александр Шарыченков, поскольку Ларс Юханссон пока даже не возобновил тренировки. Позитивная новость всего одна. Брендан Лайпсик уже тренируется с командой и имеет хорошие шансы сыграть с «Барысом».
Многое будет зависеть от спецбригад, поскольку соперники на старте сезона часто хватают необязательные удаления. Шансы москвичей, разумеется, выше: состав крепче плюс свой лёд. В то же время коэффициент на лобовую победу фаворита кажется слишком скромным. Физическое состояние далеко от оптимального плюс кадровые проблемы.
Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.93 и ИТБ 1.5 шайбы «Барыса» за 2.00. Александр Шарыченков — крепкий голкипер, но не более того. А Фрэттин, Валк, Диц, Старченко и Никита Михайлис своё дело знают. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 3:2».
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