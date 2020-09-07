«Северсталь» — «Сибирь»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Череповце

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» с нулевой форой за 2.07.

«Северсталь» набрала два очка, но гордиться особо нечем. На своём льду одолели полуторный состав «Амура» (6:4). Дальневосточникам из-за коронавируса пришлось обойтись без лидеров, однако они под занавес второго периода вели с разницей в две шайбы. В итоге, правда, не дотерпели.



Первое же испытание серьёзным соперником пройти не удалось. Череповчане в родных стенах без шансов отлетели от «Салавата Юлаева» — 0:2 за 17 минут, 0:3 в середине второго периода, 1:4 в итоге. Никакой интригой там и не пахло. Отметим, что вновь слабо действовал Владислав Подъяпольский.



Букмекеры отдают преимущество «сталеварам», что объясняется в первую очередь фактором родных стен. По уровню состава «Сибирь» смотрится предпочтительнее даже с учётом отсутствия нескольких важных хоккеистов. Прежде всего это касается обороны — всё же с защитниками у Андрея Разина дела обстоят печально, да и вратарская бригада не впечатляет.



Оба поединка в минувшем сезоне завершились победами подопечных Николая Заварухина, причём в основное время (6:4, 3:2). «Северсталь» старается играть в атаку, подобный стиль полностью удобен колючим и вертикальным новосибирцам. Брать ли П2 за 2.70 — дело вкуса. Мы бы выбирали между «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.43 и П2 с нулевой форой за 2.07».