Казахстан — Беларусь: прогноз Олега Дулуба на матч Лиги наций 7 сентября

Бывший наставник белорусского БАТЭ, украинских «Карпат» и «Черноморца», а также казахстанского «Атырау» Олег Дулуб сделал прогноз на матч группового этапа Лиги Наций УЕФА сборных Казахстана и Беларуси.

Ставка: победа Казахстана за 2.50.

«Если анализировать предстоящий матч, то, конечно, преимущество своего поля не может не сказаться в пользу сборной Казахстана, плюс всё-таки разное психологическое состояние, в котором подойдут к игре две команды.



Во-первых, Казахстан после победы в Литве, а Беларусь – после домашнего поражения от Албании, это работает в пользу казахстанцев. Второй момент, который, скажем так, позитивен для сборной Казахстана, — это неумение белорусской команды играть против соперников, которые применяют систему с тремя центральными защитниками. Насколько я знаю, казахи будут играть 3-4-2-1 – это сложно взламываемая для сборной Беларуси система.



Если брать примерное соотношение исполнителей, мне сейчас сложно судить, в каком состоянии находятся футболисты сборной Казахстана, потому что год прошел со времени моей работы там. Если отталкиваться от состояния белорусской национальной сборной, то мне очень не понравилась игра с Албанией. Думаю, если брать итоговый исход, в силу факторов, которые я перечислил, и того, что два дня – очень мало времени для восстановления, будет минимальная победа Казахстана».