«Динамо» — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на главный матч дня в КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» за 1.98.
«В этой игре отдаю предпочтение «Динамо», потому что сейчас они являются большой силой. У динамовцев мощный состав, сохранили лидеров (Шипачёв, Яшкин), и эта сила динамовцев как в предстоящей игре, так и в начале сезона. Плюс «Динамо» усилилось: перешёл Дмитрий Кагарлицкий, приобрели Оскара Линдберга – двукратного чемпиона мира в составе сборной Швеции. Я думаю, что первое время он будет адаптироваться, привыкать к команде, а уже после этого сможет показать максимум своих способностей. Кагарлицкий снова воссоединяется с Шипачёвым. А вот Линдберг на старте сезона динамовцам не поможет.
С другой стороны, это только начало сезона, и все игроки ещё находятся не в лучшей форме, вкатываются в сезон. Но всё равно для меня динамовцы фавориты, хотя, конечно, Олег Знарок попытается что-то придумать, чтобы закрыть ведущих игроков-динамовцев. Знарок для меня лучший тренер в России, а может быть, даже и в мире.
У «Спартака» хороший состав, и в это межсезонье спартаковцы приобрели несколько сильных игроков. Команду пополнил Йори Лехтеря из СКА, также пришёл Мартин Бакош из «Адмирала». Правда, «Спартак» долго не мог начать тренироваться, игроки приступили к подготовке к сезону в разное время, и у них сейчас отличается уровень формы. У «Динамо» в этом плане ситуация гораздо лучше, и этот момент также говорит в пользу команды Крикунова.
Команды сыграли друг с другом на Кубке мэра Москвы, но я думаю, что не стоит принимать во внимание этот результат и проецировать соотношение сил уже на матч КХЛ. Плюс домашняя арена и болельщики помогут «Динамо» победить в московском дерби».
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