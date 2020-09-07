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«Тампа» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз и ставка на 1-й матч серии Кубка Стэнли 8 сентября

«Тампа» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз и ставка на 1-й матч серии Кубка Стэнли 8 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 1-й матч серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Тампы» за 2.10.

«Несчастные «островитяне» бились с «Филадельфией» на протяжении семи встреч при невероятной плотности календаря. Ближайшей ночью они проведут аж шестую игру за 10 суток. График адский! А «Лайтнинг» отдыхали с 1 сентября, то есть имели неделю на зализывание ран, восстановление и подготовку.

Никита Кучеров ещё пару дней назад вернулся в общую группу и, скорее всего, будет готов. И последний фактор — непростая ситуация с вратарями у подопечных Барри Тротца. Семён Варламов, похоже, просто наелся и в какой-то момент перестал выручать.

Скорее всего, серию начнёт Томас Грайсс, который свои два матча (включая седьмой) с «Флайерз» отработал выше всяких похвал. Подобная неразбериха редко идёт на пользу, а у «Тампы» всё максимально очевидно — позиции Василевского прочны как никогда. Россиянин много тащит и не плывёт после ошибок.

В общем и целом у «Айлендерс» есть серьёзные шансы зацепиться. По сути, это усовершенствованная версия «Коламбуса», который высадил Кучерова с партнёрами в прошлом плей-офф и заставил попотеть в первом раунде нынешнего. Но именно на старте серии свежесть и запас сил должны сказаться.

Потому ждём от «Лайтнинг» выигранного конька и давления. Никаких проблем с организованностью у «Нью-Йорка» нет, да и забивает он вопреки стереотипам очень много. И всё же итоговая победа «Тампы» за 1.69 смотрится нормально. Альтернативные варианты — П1 за 2.10 и «1Х + тотал меньше 6.5 шайбы» за 1.77».

«Тампа» — «Айлендерс». Прогноз: Кучеров вернётся и затащит, Варламов увидит всё с лавки
«Островитяне» чертовски опасны, но лишняя неделя на отдых в плей-офф — это слишком много.
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