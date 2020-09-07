Босния и Герцеговина – Польша: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций 7 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Босния и Герцеговина – Польша.

Ставка: победа Польши с нулевой форой за 1.97.

«Босния и Герцеговина принимает на своём поле Польшу 7 сентября. В очных противостояниях боснийцы ещё никогда не одерживали победу. Сборная Боснии неважно провела отбор к чемпионату Европы, отдав вторую путёвку Финляндии. Справедливости ради боснийцы отобрали очки у Италии (1:1) несколько дней назад. Считаю, что эта команда крайне нестабильная и многое зависит от нескольких человек. Второй раз подряд сыграть на высоком уровне для неё будет очень сложно.



Сборная Польши выиграла свою отборочную группу к Евро, поэтому по праву считается сегодня фаворитом. По моему мнению, поляки как минимум не проиграют сегодня — второе поражение перечеркнёт все шансы на успешное выступление. Всё-таки потенциал у них замечательный».