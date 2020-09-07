Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Нидерланды — Италия: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА

Нидерланды — Италия: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды — Италия во 2-м туре Лиги наций.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.11.

«Одна из самых интересных игр во 2-м туре Лиги наций — это противостояние Нидерландов и Италии. Если голландцы свой матч выиграли у поляков 1:0, то Италия дома ничего не смогла поделать со сборной Боснии. Сыграли 1:1, а Италии пришлось ещё и отыгрываться. Благодаря Сенси это удалось сделать. В итоге только ничья с боснийцами. Конечно, то, что было в матче, уже никого не волнует. А после матча Манчини признался, что, забыв надеть очки, он не увидел защитника, который должен был играть. В итоге Кьеллини так и не вышел. Стало быть, он сыграет против Нидерландов. Все посмеялись над этим конфузом с Роберто Манчини. Но, возможно, так итальянцы и воспринимают Лигу наций.

Я думаю, что Нидерланды — Италия — это футбол, где вряд ли команды будут закрываться и играть от обороны. Атака мощная и у тех и у других. У Нидерландов в атаке каждый финтер. Депай провёл прекрасный матч с поляками, Промес мог отличиться. Есть ещё Де Йонг.

Думаю, Нидерланды и Италия не разочаруют нас, как сделали это в первом матче. Сыграют сейчас ярко и результативно. Взял бы тотал больше 2.5 мяча за 2.11».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020