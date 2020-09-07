Нидерланды — Италия: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды — Италия во 2-м туре Лиги наций.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.11.
«Одна из самых интересных игр во 2-м туре Лиги наций — это противостояние Нидерландов и Италии. Если голландцы свой матч выиграли у поляков 1:0, то Италия дома ничего не смогла поделать со сборной Боснии. Сыграли 1:1, а Италии пришлось ещё и отыгрываться. Благодаря Сенси это удалось сделать. В итоге только ничья с боснийцами. Конечно, то, что было в матче, уже никого не волнует. А после матча Манчини признался, что, забыв надеть очки, он не увидел защитника, который должен был играть. В итоге Кьеллини так и не вышел. Стало быть, он сыграет против Нидерландов. Все посмеялись над этим конфузом с Роберто Манчини. Но, возможно, так итальянцы и воспринимают Лигу наций.
Я думаю, что Нидерланды — Италия — это футбол, где вряд ли команды будут закрываться и играть от обороны. Атака мощная и у тех и у других. У Нидерландов в атаке каждый финтер. Депай провёл прекрасный матч с поляками, Промес мог отличиться. Есть ещё Де Йонг.
Думаю, Нидерланды и Италия не разочаруют нас, как сделали это в первом матче. Сыграют сейчас ярко и результативно. Взял бы тотал больше 2.5 мяча за 2.11».
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