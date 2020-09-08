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Польша U21 — Россия U21: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Евро-2021

Польша U21 — Россия U21: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Евро-2021
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Польша U21 — Россия U21 в рамках квалификации к молодёжному Евро-2021.

Ставка: обе забьют за 1.84, ничья за 3.25.

«Прогноз на матч молодёжных команд Польши и России. Матч практически будет решать, кто займёт первое место. Наши пока не проигрывали, пока лидируют и будут играть от обороны. Поляки полезут, а для России это будет хорошо, поскольку у нас быстрые нападающие, которые очень опасны на пространстве.

У нас очень хорошая молодежная команда, а особенно выделяется вратарская линия, где есть Максименко и Сафонов. Очень добротные вратари, которые через время могут стать главными вратарями нашей главной сборной. Надеюсь на нашу молодёжную команду».

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