«Торпедо» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Торпедо» — СКА.

Ставка: победа СКА за 1.77.

«Когда-то давным-давно, при царе Горохе (то есть губернаторе Шанцеве) нижегородцы при всех своих проблемах считались крепким орешком для уже сверхбогатого и рвущегося к своему первому Кубку Гагарина СКА. «Торпедо» могло попадать в плей-офф или не попадать, идти по турниру ровно или спотыкаясь, но при этом к каждому матчу с питерцами удивительным образом собиралось и куда чаще наваливало фавориту, чем огребало у него само.



Увы, с тех пор картина мира значительно изменилась, и шикарные победы над «жирным Питером» остались лишь в памяти народной. В последнее время любое «Торпедо» встречает любой СКА в заранее сложенными лапками и белым флагом. А когда без белого флага, то в широком судейском арсенале всегда имелся «болт с правой резьбой». Ведь широко известный в узких хоккейных кругах мем «Две минуты за косой взгляд в сторону Ковальчука» родился на берегах Оки и Волги тоже не на простом месте.



Поэтому Валерий Брагин по крайней мере в Нижнем Новгороде может тактикой особо не заморачиваться и не париться. Восемь последних официальных матчей его нынешняя команда у нижегородцев выиграла, а живых свидетелей девятого уже почти не осталось. Конечно, СКА сейчас не тот, чтобы кого-нибудь, в том числе и «Торпедо», совсем уж сгибать в бараний рог, но на данном этапе это и не нужно. Вполне хватит скромной победы в одну-две шайбочки, и добыть её питерцы вполне могут и без привлечения «полосатого» ресурса, который у СКА был, есть и будет всегда.



Скромная и низовая победа СКА. Что-то вроде 2:1 или максимум 3:1. Зато в основное время».