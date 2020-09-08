Швеция — Португалия: прогноз Александра Аксёнова на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч Швеция — Португалия в рамках 2-го тура Лиги наций.
Ставка: победа Португалии за 1.84.
«Говорим о Лиге наций, которая так бурно играется в эти дни. Матч Швеции против Португалии. Здесь, конечно, разные эмоции у команд. Шведы играли с Францией, действующим чемпионом мира. Уступили не крупно, но всё-таки проиграли со счётом 0:1. Наверное, это и неплохо, потому что у шведов сейчас состав сдержанный, ярких звёзд нет, поэтому и есть упор на оборону. Пропустили не много, но очки потеряли.
Что касается Португалии, то впечатление от матча с Хорватией было феноменальным. Во-первых, победили со счётом 4:1. Во-вторых, играли без Криштиану Роналду. Даже без своего главного лидера, без своей главной звезды, сумели показать очень красивый и самое главное результативный футбол.
Мне кажется, что здесь безусловный фаворит — это Португалия. Шведы опять будут уповать на крепость обороны, но португальцы забьют и, наверное, победят, поэтому моя ставка на этот матч — чистая победа Португалии».
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