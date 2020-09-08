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Франция — Хорватия: прогноз Владислава Батурина на матч Лиги наций 8 сентября

Франция — Хорватия: прогноз Владислава Батурина на матч Лиги наций 8 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Франция — Хорватия.

Ставка: победа Франции за 1.55.

«В матче, который повторяет финал ЧМ-2018 высока вероятность повторения результата. Не по голам, а по выявлению победителя. Сборная Франции начала турнир с победы в гостях над командой Швеции (1:0).
Сборная Хорватии стартанула с провала на выезде в противостоянии с португальцами (1:4), и результат, как бы это ни было обидно для балканцев, абсолютно по делу. Лига наций УЕФА, похоже, не турнир хорватов. В прошлом сезоне они были худшими в компании с Испанией и Англией (1-1-2 4:10 4).

В отборочном турнире Евро дела пошли лучше, и финалист ЧМ с первого места вышел в финальную стадию чемпионата Европы-2020 (5-2-1 17:7 17), оставив позади себя Уэльс, Венгрию, Словакию и Азербайджан.

Франция в последних семи домашних встречах Лиги наций и отбора Евро одержала шесть побед (6-1-0), не победила лишь Турцию (1:1). Хорватия в гостях в этих турнирах имеет не лучший вид (1-2-4).

В финале чемпионата мира в России французы «били» хорватов (4:2). Думаю, и на этот раз они будут сильнее. Французская команда на подъёме, у неё есть опыт, мастерство, таланты, молодость и перспектива.

Хорваты — очень хорошая, с футбольной точки зрения симпатичная и по-спортивному наглая, команда, но её нынешний ресурс несопоставим с ресурсом сборной Франции».

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