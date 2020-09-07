Маттео Берреттини — Андрей Рублёв: прогноз Ярослава Перканюка на матч US Open 7 сентября

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/8 финала US Open—2020 Маттео Берреттини — Андрей Рублёв.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.54.

«Главное оружие Берреттини – подача. За счёт первого мяча он способен с закрытыми глазами выигрывать свои геймы, к тому же итальянец регулярно выходит к сетке, где обрабатывает самые трудные мячи и с лёгкостью забивает смэши. Если с форхенда он способен держать мяч в корте, то с бэкхенда только обостряет. В последнее время Маттео начал всё чаще применять резаные удары, благодаря чему выдерживает затяжные розыгрыши. Стоит заметить, что Берреттини – универсальный игрок, который успешен и на вязких, и на быстрых покрытиях.



Рублёв относится к тем теннисистам, которые выходят на корт и сражаются до последнего, несмотря на все трудности и счёт. Вот только проблема россиянина в том, что он часто сам на ровном месте усложняет себе жизнь, так как не умеет контролировать эмоции и в любой ситуации может выйти из себя. Этот сезон – лучший в карьере Андрея, ведь на старте он выиграл две престижных турнира и дебютировал в топ-20.



Рублёв работает над своими слабыми сторонами, но пока не совсем успешно. Речь идёт о выносливости, так как при серьёзных нагрузках у него начинаются проблемы с мышцами пресса. И стоит обратить внимание на подачу, так как часто можно увидеть, что россиянин допускает больше двойных, чем настреливает эйсов. Чем выделяется Андрей, так это скоростью, безошибочной игрой на задней линии и умением перестраиваться в ходе матча.



И Берреттини, и Рублёв выиграли все матчи на турнире в трёх сетах. Однако нужно заметить, у Маттео соперники были серьёзней и он не только уверенно подавал, но и конкурировал в розыгрышах. В предстоящем поединке каждый из теннисистов будет пытаться захватить инициативу на корте. Андрей стабильней и разнообразней действует на задней линии, но Берреттини превосходит россиянина в атакующем потенциале, а в критических ситуациях всегда может положиться на пушечную подачу. Оба теннисиста обладают бойцовским характером, поэтому борьба за выход в четвертьфинал будет упорной, а противостояние затяжным.



Трудно говорить о победителе, так как шансы примерно равные. И Рублёв, и Берреттини в оптимальной форме, неоднократно играли между собой, и ставка на тотал больше напрашивается сама собой. Поэтому рекомендую поставить на тотал больше (3.5) по сетам».