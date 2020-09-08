Дания — Англия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций УЕФА 8 сентября

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Дания — Англия в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.
Ставка: победа Англии за 2.02.
«Я не очень люблю делать ставки на исходы. В футболе, как по мне, результат всегда достаточно непредсказуем. Даже большое преимущество одной из команд не гарантирует обязательный набор трех очков. Но в этом матче я рискну поставить на победу гостей.
Англичане хоть и сыграли не очень убедительно против Исландии, потенциал у них невероятный. Думаю, ко второму туру игровые связи «львов» наладятся. Это позволит проявить себя английским звёздам во всей красе: Кейну, Санчо, Стерлингу. Атака у англичан выглядит действительно мощно.
Датчане в матче против Бельгии больше владели мячом, но проиграли по делу. В атаке ничего не получалось. Возможно, с Англией будет примерно такая же история. Сборная «трёх львов» может компенсировать владение контратаками, в этом они очень опасны. На мой взгляд, вероятность победы коллектива Гарета Саутгейта здесь выше, чем с той же Исландией. Дания – удобный по стилю соперник для Англии».
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