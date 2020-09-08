Дания — Англия: прогноз Никиты Ковальчука на матч 2-го тура Лиги наций

Известный блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на Дания — Англия в рамках группового раунда Лиги наций.
Ставка: обе забьют за 1.73.
«Если говорить о матче Дания — Англия, то с одной стороны англичане не очень нас убедили, когда закончился их первый матч против Исландии, когда удалось забить на последних секундах, а соперник не сумел реализовать потом пенальти.
Всё это говорит о том, что у англичан есть определённые посткоронавирусные проблемы с настроем игры. Состав-то у них бешеный, но они не в тонусе. Ко второй игре этот тонус всё-таки появится.
Сборная Дании — хорошая и крепкая команда, у которой есть свой лидер. Есть понятная система игры, есть хорошие защитники, но тут в первую очередь всё же будет зависеть от того, в каком игровом тонусе находятся англичане. Если с первых минут они покажут, что в порядке, то должны выигрывать, если нет — то ничья.
Я бы ставил на «обе забьют». Всё остальное не так надёжно».
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