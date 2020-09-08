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«Торпедо» — СКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 8 сентября

«Торпедо» — СКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 8 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА.

Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.06.

«Дебют сезона получился для соперников непростым, но вполне рабочим. Нижегородцы выдали два близких поединка: первый проиграли с разницей в одну шайбу «Салавату Юлаеву» (2:3), второй выиграли с разницей в одну шайбу у «Сибири» (4:3).

С учётом всех факторов подопечные Дэвида Немировски выглядят здорово. Предсезонную подготовку они начали поздно, а несколько важных хоккеистов присоединились к коллективу за считаные дни до старта регулярного чемпионата. В обороне достаточно проблем, но Андрей Тихомиров пока справляется. Также радует большинство.

СКА тем временем добыл три очка из четырёх возможных, хотя по качеству хоккея не впечатлил. Сперва с горем пополам одолел «Нефтехимик» (2:1), который обошёлся без целого ряда игроков основы и был вынужден довериться молодёжи. А в воскресенье подопечные Валерия Брагина уступили «Ак Барсу» (2:3 ОТ).

Понятно, что по уровню исполнителей петербуржцы имеют преимущество. Напрягает большое количество удалений. «Торпедо» здорово реализовывает лишнего, а потому каждый малый штраф рискует обернуться проблемами. Возникает соблазн проверить гол нижегородцев в большинстве, благо что коэффициент симпатичный (2.02).

В прошлом сезоне очные встречи получались нервными и близкими, хотя во всех четырёх случаях в конечном счёте выигрывал СКА. Возьмём «Х2 + тотал больше 4.5 шайбы» за 2.06. Эта ставка доезжала в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. Проблем с голами быть не должно, нижегородцы играют сами и дают играть другим».

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В прошлом сезоне нижегородцы давали фавориту бой, но победить так и не сумели.
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