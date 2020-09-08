Дания — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Дания — Англия.

Ставка: обе забьют за 1.73.

«В Копенгагене Дания играет с Англией. Это довольно любопытно. С Данией всё понятно. Команда с бельгийцами провела так себе матч, правда, Бельгия очень хороша, одна из лучших команд мира. Конечно, стоит обратить внимание на нерезультативность датчан, хотя, как правило, они забивают. В 9 из последних 11 встреч, а это очень крутой результат.



Англия, куда интересней. Во-первых, там смута. Мэйсона Гринвуда и Фоудена могут отчислить из сборной после того, что они сделали в Рейкьявике, а они завели в отель двух дам и нарушили требования карантина. В общем, думаю, что дальше уже без них. Дисквалифицирован Кайл Уокер за красную карточку, но это небольшая потеря.



Но у Англии нет левого защитника на эту встречу. Триппьер исполнял обязанности крайнего защитника. В общем, пара Дайер — Гомес в центре обороны какого-то большого впечатления не произвела, но и исландцы их не сильно беспокоили. Датчане — это совсем другое дело.



Я уверен в результативной игре. В Англии очень хороша атака и без Гринвуда. Там есть кому куролесить: и Санчо, и Стерлинг, и Кейну надо дать в футбол поиграть. Думаю, что Англия забьёт, потому что она результативно играет. В последних семи матчах шесть побед. Сами понимаете, что для этого нужно забивать. Датчане, как я уже сказал, тоже играют результативно, поэтому обе забьют — это то, что просится в этой встрече».