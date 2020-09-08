Дания — Англия: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Лиги наций Дания — Англия.
Ставка: Англия не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.
«Предыдущий матч датчан, против бельгийцев, наших соперников по предстоящему Евро, я комментировал и не был впечатлён. Датчане понравились тем, что они были настойчивы и подвижны, элемент жгучего прессинга присутствовал. Ну а Бельгия — соперник высочайшего уровня, это первая команда мира в рейтинге ФИФА.
Очень гибкая команда, которая быстро возвращается в оборону и мало что позволяет даже таким ребятам, как Делейни, Эриксен, Поульсен и Бретуэйт. За исключением дальних ударов и попыток подмять соперника на стандартах ничего особенного у датчан и не было. Но это на фоне сильных бельгийцев.
Англия — тоже топ-команда. И не сказать, что очень она впечатлила в матче с исландцами. Да, Санчо, Кейн и Стерлинг, но ничего сверхъестественного они не создали у ворот Исландии. А у датчан качество центральных защитников ещё выше. Это Кьер и Кристиансен, ребята, выступающие в топ-лигах.
Мне кажется, что и здесь англичане много не создадут, они в процессе подготовки к новому сезону, они ещё не в форме. Не вижу предпосылок к сверхрезультативной игре, особенно на фоне того, что команды в первом туре показали. Мой прогноз — «X2 + тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.77».
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