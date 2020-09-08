Бельгия — Исландия: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 2-го тура Лиги наций

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Исландия.

Ставка: победа Бельгии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.

«Вполне могли бы эти команды сыграть вместе на чемпионате мира или чемпионате Европы. Исландцы заработали себе уже такой статус. Бельгия же на каждом крупном турнире выступает в роли одного из фаворитов. И совершенно понятно почему.



В пятницу бельгийцы обыграли очень крепкую и организованную сборную Дании. Сделали они это без Азара, Де Брёйне, без гола Ромелу Лукаку. У Бельгии огромный потенциал. Думаю, что Лигу наций этой сборной было бы интересно выиграть просто из-за того, что это не самая титулованная еще команда.



Исландия же билась с англичанами, получилось сверхдраматично — два удаления, победный гол Стерлинга с пенальти в компенсированное время. В компенсированно время и сама Исландия не реализовала 11-метровый. И в результате вот такое обидное поражение 0:1. Исландцы будут биться с любым соперником, но рассчитывать даже на ничью в матче с бельгийцами им будет очень и очень сложно.



Вся эта боевитость и организованность вряд ли способна помочь в матче, когда соперник тебя превосходит в классе, мастерстве на каждом участке поля. Не думаю, что здесь будет разгром. Исландия в целом пропускает мало. Мой прогноз — победа сборной Бельгии + ТМ 3,5 с коэффициентом 1.95».