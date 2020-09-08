Швеция — Португалия: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Лиги наций 8 сентября

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Лиги наций Швеция — Португалия.
Ставка: обе забьют за 2.00.
«Португальцы разгромили хорватов со счётом 4:1, показав разноплановую игру в атаке. И это без Криштиану Роналду, который вернётся к матчу со шведами.
Ну а шведы проиграли французам дома 0:1, но большую часть матча смотрели неплохо и не позволили сопернику много создать. Об этом, кстати, на послематчевой пресс-конференции говорил Дидье Дешам. Думаю, и Португалия испытает те же сложности.
Плюс ко всему шведы очень неплохо контратакуют, ещё при счёте 0:0 в игре с французами супершанс был у Маркуса Берга. Да и в целом давайте взглянем на атакующую группу шведов — тут вам и Себастьян Ларсон, и мастер паса Форсберг, и в хорошей форме находящий Ольссон из „Краснодара“. Это же касается и Маркуса Берга.
Моя особенная надежда связана с Деяном Кулушевски. Это молодая звёздочка из Серии А. Зажигал в прошлом сезоне в составе „Пармы“ и перешёл в „Ювентус“. Мне кажется, он получит больше игрового времени, чем с французами, и попытается себя показать. Для него это будет большая игра.
Мне кажется, что шведская банда на гол наиграет. Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что обе команды забьют. Очень приличная и приманивающая интерес ставка».
- 8 сентября 2020
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 7 сентября 2020
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00