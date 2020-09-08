Швеция — Португалия: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Лиги наций 8 сентября

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Лиги наций Швеция — Португалия.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Португальцы разгромили хорватов со счётом 4:1, показав разноплановую игру в атаке. И это без Криштиану Роналду, который вернётся к матчу со шведами.



Ну а шведы проиграли французам дома 0:1, но большую часть матча смотрели неплохо и не позволили сопернику много создать. Об этом, кстати, на послематчевой пресс-конференции говорил Дидье Дешам. Думаю, и Португалия испытает те же сложности.



Плюс ко всему шведы очень неплохо контратакуют, ещё при счёте 0:0 в игре с французами супершанс был у Маркуса Берга. Да и в целом давайте взглянем на атакующую группу шведов — тут вам и Себастьян Ларсон, и мастер паса Форсберг, и в хорошей форме находящий Ольссон из „Краснодара“. Это же касается и Маркуса Берга.



Моя особенная надежда связана с Деяном Кулушевски. Это молодая звёздочка из Серии А. Зажигал в прошлом сезоне в составе „Пармы“ и перешёл в „Ювентус“. Мне кажется, он получит больше игрового времени, чем с французами, и попытается себя показать. Для него это будет большая игра.



Мне кажется, что шведская банда на гол наиграет. Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что обе команды забьют. Очень приличная и приманивающая интерес ставка».