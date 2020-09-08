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Дания — Англия: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча 8 сентября

Дания — Англия: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча 8 сентября
Ставки / Прогнозы 0

8 сентября Дания примет Англию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу сборной Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех Дании оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.

Букмекеры считают, что матч 2-го тура лиги А Дания — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах за 1.23.

Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.73.

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