Армения — Эстония: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

8 сентября сборные Армении и Эстонии сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Армении в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех Эстонии оценён букмекерами коэффициентом 5.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.



Букмекеры считают, что матч третьей группы в лиге С Армения — Эстония не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 2.24.