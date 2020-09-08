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Франция — Хорватия: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу

Франция — Хорватия: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 8 сентября, Франция примет Хорватию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех Хорватии оценён букмекерами коэффициентом 6.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекеры считают, что матч лиги А Франция — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.97.

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В прошлой игре с Португалией хорваты получили по своим воротам 27 ударов, а ответили пятью.
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