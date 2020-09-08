Франция — Хорватия: прогноз Эльвина Керимова на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021 Франция — Хорватия.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Франции за 1.80.

«Французы не впечатлили в матче со шведами, хотя Дешам выставил основной состав. Игра получилась закрытой и даже ничейной. Если бы не Льорис, хозяева точно забили бы хотя бы один мяч. В общем, даже на 50% своего потенциала «трёхцветные» не играли. Впрочем, к этому мы уже начинаем привыкать — в отборе на Евро-2020 чемпионы мира тоже играли спустя рукава. Пожалуй, напряглись они только в домашнем поединке с турками, но и в нём победить не смогли.



Хорватия в кризисе, это очевидно. Суперзвёздное поколение Модрича и Ракитича прошло свой пик, а новые игроки ещё не готовы исполнять главные роли. В матче с португальцами команда Далича играла без своих лидеров и заслуженно уступила. А могла пропустить и больше 4 мячей. В отборе на Евро «клетчатые» тоже шли по дистанции неуверенно: поражение от Венгрии и ничья с Азербайджаном — яркое тому свидетельство. Но на финальный турнир хорваты всё-таки отобрались. И я не думаю, что до следующего лета Далич займётся перестройкой состава. Времени осталось мало.



Что касается завтрашней встречи, то здесь я думаю, что французам будет проще, чем в Швеции. Хорваты не так хороши в оборонительной игре — они сами любят атаковать. И в организации игры, и в тактической дисциплине балканская сборная на данный момент скандинавской уступает. Мне кажется, что звёздная французская атака забьёт больше 1,5 гола за матч. Соперник не очень любит закрываться, поэтому я жду результативного футбола, как в финале ЧМ в России».