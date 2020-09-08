Швеция — Португалия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 8 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Швеция — Португалия во 2-м туре Лиги наций.
Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 2.56.
«Португальцы справились легко с хорватами, выиграли крупно. Я и предполагал, что победа будет не в 1 мяч. На это и предлагал ставить. И Португалия выиграла крупно без Роналду, которого вроде бы пчела укусила.
Сейчас Роналду полетел на матч в Швецию. Говорят, что он выйдет в стартовом составе. Если бы был дискомфорт, его бы никто не трогал. Думаю, сейчас ещё сильнее станет Португалия. Там и так есть люди уровня Жоау Феликса, Бернарду Силвы.
Шведы вроде бы пытались бороться с чемпионами мира из Франции. Что-то пытались создать. Но класс слишком разный. Примерно такая же ситуация и сейчас. Думаю, Португалия, которая сейчас на ходу, легко выиграет. С форой (-1) как минимум. Со свежим Роналду скандинавам будет совсем тяжко».
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