Швеция — Португалия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 8 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Швеция — Португалия во 2-м туре Лиги наций.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 2.56.

«Португальцы справились легко с хорватами, выиграли крупно. Я и предполагал, что победа будет не в 1 мяч. На это и предлагал ставить. И Португалия выиграла крупно без Роналду, которого вроде бы пчела укусила.



Сейчас Роналду полетел на матч в Швецию. Говорят, что он выйдет в стартовом составе. Если бы был дискомфорт, его бы никто не трогал. Думаю, сейчас ещё сильнее станет Португалия. Там и так есть люди уровня Жоау Феликса, Бернарду Силвы.



Шведы вроде бы пытались бороться с чемпионами мира из Франции. Что-то пытались создать. Но класс слишком разный. Примерно такая же ситуация и сейчас. Думаю, Португалия, которая сейчас на ходу, легко выиграет. С форой (-1) как минимум. Со свежим Роналду скандинавам будет совсем тяжко».