Франция — Хорватия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций УЕФА

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Франция — Хорватия во 2-м туре Лиги наций.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 2.76.

«Все мы увидели, чего стоит нынешняя хорватская команда без двух гениев игры в центре поля — Модрича и Ракитича. Адекватной замены нет. Эти двое могли отрабатывать и сзади, и впереди. А без них получили 1:4 от Португалии без Роналду.



Франция — чемпионы мира. Но сейчас будет им чуть сложнее. У Мбаппе возникла история с коронавирусом. Конечно, это ослабляет атаку «трёхцветных». Гризманн после перехода в «Барселону» разочаровал. В последнем матче и пенальти не забил. Но всё-таки слишком много качественных игроков у Франции, глубина состава сумасшедшая. А у Хорватии отсутствуют звёзды. А та же оборона, мягко говоря, среднего уровня.



Найдутся у французов мастера, которые повторят то, что сделали португальцы. Ставлю на Францию с форой (-1.5)».